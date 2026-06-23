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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruch in Lokal; Scheiben an Schulgebäude beschädigt, Illegale Entsorgung

Heidekreis (ots)

22.06.2026/ Einbruch in Lokal

Schneverdingen: Am Montag, 22.06.2026 gegen 17.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Bar ein. Dort beschädigten sie Spielautomaten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/ 982500 entgegen.

22.06.2026/ Scheiben an Schulgebäude beschädigt Schneverdingen: In der Zeit von Freitag, 19.06.2026 14.00 Uhr bis Montag, 22.06.2026 07.30 Uhr beschädigten Unbekannte Fensterscheiben eines Schulgebäudes am Osterwaldweg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/ 982500 in Verbindung zu setzen.

22.06.2026/ Illegale Entsorgung

Schwarmstedt: Bislang unbekannte Täter entsorgten in der Zeit von Donnerstag, 18.06.2026 bis Montag, 22.06.2026 auf in einem Entwässerungsgraben eines Feldweges zwischen Buchholzer Mühlenweg und L193 zwei 1000 Liter Behältnisse für Betriebsstoffe. In den Behältnissen befanden sich geringe Restmengen einer unbekannten Flüssigkeit. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Kathleen Schwarz
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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