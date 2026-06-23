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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Vermisste leblos aufgefunden

Heidekreis (ots)

22.06.2026/ Vermisste leblos aufgefunden

Bad Fallingbostel: Die seit Donnerstag, 18.06.2026, vermisste 35- jährige Celina S. aus Bad Fallingbostel wurde am Montagabend im Bereich des Liethwaldes leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Kathleen Schwarz
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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