POL-HK: Vermisste leblos aufgefunden
Heidekreis (ots)
22.06.2026/ Vermisste leblos aufgefunden
Bad Fallingbostel: Die seit Donnerstag, 18.06.2026, vermisste 35- jährige Celina S. aus Bad Fallingbostel wurde am Montagabend im Bereich des Liethwaldes leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.
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