POL-HK: Vermisste leblos aufgefunden

Heidekreis (ots) - 21.06.2026/ Zwei alkoholisierte Personen auf Pedelec verunfallen Soltau: Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem Radweg zwischen Wolterdingen und Soltau zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten zwei Personen gleichzeitig das Pedelec und stürzten. Bei dem ...

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