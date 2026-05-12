Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 54-Jähriger entgeht 30 Tagen Haft wegen versuchten Diebstahls

Kehl (ots)

Am Montagmittag (11.05.26) kontrollierten Bundespolizisten einen 54-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der französische Staatsangehörige wies sich mit seiner Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen versuchten Diebstahls. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 30-tägigen Haftstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

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