Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Zittau / Bautzen (ots)

Am 17. Juli 2019, gegen 14:00 Uhr, haben Bundespolizisten in Zittau auf der Friedensstraße einen 20-jährigen Tschechen mit seinem Moped angehalten und kontrolliert. Der junge Mann war mit seinem Gefährt ohne Kennzeichen / Versicherungskennzeichen unterwegs. Eine Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Er war der Annahme, dass er zum Führen seines Mopeds keine Fahrerlaubnis benötigt.

Gegen 16:00 Uhr am selben Tag kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 4 bei Bautzen einen polnischen Audi Fahrer. Der 43-jährige Mann konnte sich zwar entsprechend legitimieren aber seine Fahrerlaubnis habe er zu Hause vergessen. Was er auch vergessen hatte war die Tatsache, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre vorlag und er somit nicht berechtigt war in Deutschland ein Fahrzeug zu führen.

Wegen des Straftatverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden beide Sachverhalte zuständigkeitshalber an die Landespolizei zur weiteren Bearbeitung übergeben. (fb)

