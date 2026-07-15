Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Trotz Führerscheinentzug am Vortag - 30-Jähriger fährt mit Pkw vor die Polizeiwache Bad Godesberg - Polizei nimmt uneinsichtigen Mann in Gewahrsam

Bonn (ots)

Mit seinem Auto unmittelbar vor dem Eingang der Polizeiwache Bad Godesberg parkte am Dienstagnachmittag (14.07.2026) ein 30-jähriger Mann, obwohl sein Führerschein tags zuvor auf derselben Wache beschlagnahmt worden war. Zudem stellte der Mann sein Fahrzeug so ab, dass kein Streifenwagen mehr das Gelände verlassen oder befahren konnte.

Am Montag (13.07.2026) wurde der 30-Jährige auf der Theodor-Heuss-Straße in Bad Godesberg nach einem Zeugenhinweis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch den Zeugen, als auch durch die Streifenwagenbesatzung konnte eine unsichere Fahrweise festgestellt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Mannes aufgrund der Einnahme von Medikamenten. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache Bad Godesberg von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem konnte bei dem Mann ein verbotenes Einhandmesser am Hosenbund aufgefunden werden, weswegen ihn auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird.

Am Dienstagnachmittag (14.07.2026) suchte der Beschuldigte, verbotswidrig mit seinem Auto, die Polizeiwache zur Abholung seines Führerscheins auf. Da der Beschuldigte der mehrfachen Aufforderung, sich fußläufig von der Wache zu entfernen nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises nach richterlichem Beschluss in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Aufgrund des erneuten Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Medikamenten wurde dem Beschuldigten im Gewahrsam erneut eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen.

Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt. Neben der Fertigung einer erneuten Strafanzeige, wurde auch eine Meldung an das zuständige Straßenverkehrsamt über die Vorfälle veranlasst. Die Ermittlungen, die durch das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt werden, dauern an.

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