Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ramersdorf: Polizei stoppt mutmaßliches Autorennen - Sicherstellungen nach Zeugenhinweis

Bonn (ots)

Gegen 20:30 Uhr erhielt die Bonner Polizei am Sonntagabend (12.07.2026) Kenntnis über zwei Fahrzeuge mit rasanter Fahrweise im Bereich der Petra-Kelly-Allee in Bad Godesberg. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das riskante Fahrverhalten eines Mercedes und eines Porsche bemerkt und umgehend den Notruf gewählt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die Fahrer der beiden hochmotorisierten Fahrzeuge zuvor, über die Autobahnen 59 und 562 bis in das Bonner Stadtgebiet hinein, mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert haben. Dabei sollen sich die Fahrer gegenseitig, als auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben, auch im Bereich einer Autobahnbaustelle. Zudem sollen die Fahrer wiederholt durchgezogene Linien missachtet und im Stadtgebiet an einer Ampel mit quietschenden Reifen beschleunigt haben.

Dank guter Standorthinweise des Mitteilers konnten Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg und der City-Wache nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf die beiden Fahrzeuge im Bereich der Ippendorfer Allee stoppen.

Nach einer Verkehrskontrolle, wurden durch die Beamten vor Ort die beiden Pkw sowie die Führerscheine und Mobiltelefone der Fahrer sichergestellt. Sie erwartet nun ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Das Verkehrskommissariat 4 bittet weitere Zeugen um Hinweise zu dem Renngeschehen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .

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