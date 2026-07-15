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Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug im Bonner Zentrum am Samstag, 18.07.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (18.07.2026) findet im Bonner Zentrum eine Demonstration zum Thema "Pride Bonn" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 3000 Teilnehmenden, die gegen 11:00 Uhr am Hofgarten starten und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Am Neutor, Martinsplatz, Münsterplatz, Windeckstraße, Budapester Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Elisabeth-Selbert-Platz, Maxstraße, Vorgebirgsstraße, Adolfstraße, Im Krausfeld, Heerstraße, Paulstraße, Breite Straße, Oxfordstraße, Sterntorbrücke, Friedensplatz, Vivatsgasse.

Die Veranstaltung endet gegen 17:00 Uhr auf dem Münsterplatz. Für die Dauer des Aufzuges muss mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei wird die Demonstration begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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