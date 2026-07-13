Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rollator entwendet
Sömmerda (ots)
Im Zeitraum vom 10.07.2026, 20:00 Uhr bis zum 11.07.2026, 12:15 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in Sömmerda ein Rollator entwendet. Der 58-Jährige stellte seinen Rollator im Eingangsbereich des unverschlossenen Mehrfamilienhauses ab. Als er diesen am nächsten Tag nutzen wollte, musste er feststellen, dass der Rollator im Wert von 300 EUR nicht mehr da ist. Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahl auf.(MK)
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