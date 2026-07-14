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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bad Honnef

Bonn (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, ist das Polizei-Mobil der Bonner Polizei in Bad Honnef im Einsatz. Von 10:00 bis 12:00 Uhr stehen die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz am sogenannten "Dreieck" - dem Knotenpunkt von Rommersdorfer Straße, Bismarckstraße und Hauptstraße am Eingang der Fußgängerzone - für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter anderem zu den Themen Einbruchschutz, Betrugsmaschen, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sowie weiteren Fragen der Kriminalprävention informieren. Die Fachberaterinnen und Fachberater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz geben praktische Tipps, beantworten individuelle Fragen und informieren über wirksame Schutzmöglichkeiten.

Die Bonner Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, das Beratungsangebot zu nutzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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