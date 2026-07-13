Polizei Bonn

POL-BN: Zehn Jahre "Kurve kriegen" im Polizeipräsidium Bonn - Initiative gegen Jugendkriminalität seit 2016 wichtiger Bestandteil der Kriminalprävention

Bonn (ots)

Die Initiative "Kurve kriegen" feiert an ihrem Standort im Polizeipräsidium Bonn zehnjähriges Bestehen.

"Kurve kriegen" ist eine kriminalpräventive Initiative des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie hilft straffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen, Wege aus der Kriminalität zu finden. Die Initiative wurde 2011 in zunächst acht NRW-Städten gestartet und seitdem ausgeweitet.

Im Jahr 2016 kam das Polizeipräsidium Bonn als Standort hinzu. Seitdem setzt sich die Initiative hier dafür ein, kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugendliche so früh wie möglich zu erkennen und sie durch individuelle, passgenaue Hilfsangebote vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren.

Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten die Präventionsspezialistinnen und -spezialisten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz eng mit den pädagogischen Fachkräften von update, der Fachstelle für Suchtprävention von Caritas/Diakonie sowie mit weiteren Netzwerkpartnern zusammen.

Zum zehnjährigen Bestehen der Initiative im Polizeipräsidium Bonn kamen am Montagnachmittag (13.07.2026) Vertreterinnen und Vertreter der Initiative, der Kommunen, der freien Träger der Jugendhilfe, sowie weitere Netzwerkpartner zu einer Jubiläumsveranstaltung zusammen.

Das zehnjährige Bestehen der Initiative wurde durch Grußworte des NRW-Innenministers, Herbert Reul, der Bonner Bürgermeisterin Dr. Ursula Sautter und des Landrates des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, gewürdigt.

NRW-Innenminister Herbert Reul hob dabei besonders hervor: "Kurve kriegen ist ein absolutes Erfolgsmodell. Es steht für frühe Intervention, Veränderung und Einsicht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ganzem Herzen im Einsatz. Sie helfen, unterstützen und fördern durch Angebote und pädagogische Maßnahmen. Durch Kurve kriegen kommen Kinder und Jugendliche wieder auf den richtigen Weg und finden Anschluss, der ihnen sonst gefehlt hätte."

Der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever ergänzte: "Wir freuen uns, dass die Initiative "Kurve kriegen" bereits seit einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil unserer kriminalpräventiven Arbeit ist. In dieser Zeit haben die polizeilichen Präventionsspezialistinnen und -spezialisten zusammen mit den pädagogischen Fachkräften 106 Kinder und Jugendliche aus Bonn und der Region betreut. Von ihnen haben 63 das Programm erfolgreich absolviert - sie haben die Kurve gekriegt und sind nicht in die Kriminalität abgerutscht. 19 Kinder und Jugendliche nehmen aktuell an der Initiative teil und wir setzen gemeinsam alles daran, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen. Jeder junge Mensch, der durch "Kurve kriegen" einen anderen Weg einschlägt, ist ein Gewinn - für sich selbst, für seine Familie und für unsere gesamte Gesellschaft."

Nur in wenigen Einzelfällen in den vergangene zehn Jahren haben Kinder und Jugendliche das Programm nicht erfolgreich abgeschlossen, weil sie abbrachen (6) oder es zum Beispiel wegen eines Wohnortwechsels verließen (12). In lediglich sechs Fällen mussten Teilnehmende aufgrund anhaltender Straffälligkeit an die Intensivtätersachbearbeitung des Kriminalkommisariates 14 überstellt werden.

Eine Besonderheit der Initiative "Kurve kriegen" im Polizeipräsidium Bonn: Den pädagogischen Fachkräften von update steht ein eigener Büroraum im Polizeipräsidium zur Verfügung, sie arbeiten Tür an Tür mit den Präventionsspezialistinnen und -spezialisten der Bonner Polizei zusammen.

"Die kurzen Wege zwischen Polizei und den pädagogischen Fachkräften von update sind ein entscheidender Erfolgsfaktor. Hier wird interdisziplinär und in engster Zusammenarbeit der jeweils beste Weg für die Kinder, Jugendlichen und auch deren Familien aus der schwierigen Lage heraus erarbeitet. Die Verantwortlichen können auf jeweils aktuelle Situationen sofort reagieren", erläuterte Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und betonte: "Die Fachkräfte stehen dauerhaft im engen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen. Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Ämtern, Schulen und weiteren Hilfen, so dass für alle Teilnehmenden individuelle Angebote wirken können. Kurve kriegen zeigt: Präventionsarbeit und vernetztes Engagement lohnen sich!".

Den pädagogischen Fachkräften steht ein umfangreicher "Baukasten" an Maßnahmen zur Verfügung. Dieser umfasst unter anderem Kompetenztrainings, Lernhilfen, Sprach- und Sportkurse, freizeitpädagogische Angebote und Suchtberatungen.

Weitere Informationen zur Initiative Kurve kriegen in Nordrhein-Westfalen:

Die Initiative "Kurve kriegen" ist aktuell in 42 von 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen etabliert.

Seit 2011 haben landesweit 1676 Kinder und Jugendliche die Initiative "Kurve kriegen" erfolgreich abgeschlossen.

Aktuell werden 694 Kinder und Jugendliche an den Standorten der Initiative "Kurve kriegen" betreut. Im Durchschnitt sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Aufnahme in die Initiative zwölfeinhalb (12,6) Jahre alt.

https://www.kurvekriegen.nrw.de/

Weitere Informationen zur NRW-Initiative "Kurve kriegen" im Polizeipräsidiums Bonn:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/eine-initiative-zur-verhinderung-von-jugendkriminalitaet

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