Polizei Bonn

POL-BN: Neuer Pedelec-Kurs der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren - Jetzt anmelden!

Bonn (ots)

Immer mehr Seniorinnen und Senioren genießen die Vorteile eines Pedelecs. Durch die Motorunterstützung der Fahrräder lassen sich mehr oder weniger mühelos auch längere Strecken absolvieren und damit mehr Mobilität im Alltag realisieren.

Im vergangenen Jahr verunglückten auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei 270 Menschen auf Pedelecs. Der Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Verunglückten betrug dabei rund 25 Prozent.

Der sichere Umgang mit Pedelecs will gelernt sein. Darum bietet die Bonner Polizei im Juli einen weiteren dreitägigen Pedelec-Kurs speziell für Seniorinnen und Senioren an. Dabei steht die Freude am Fahren und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt - ganz ohne jeglichen Leistungsdruck. Kursinhalte sind unter anderem:

- der sichere Umgang mit dem Pedelec - richtiges Anfahren und Bremsen - Tipps zur Verkehrssicherheit - praktische Fahrübungen

Der kostenlose Kurs findet an den folgenden Tagen jeweils in der Zeit von 10-12 Uhr statt:

Tag 1: 28.07.2026

Tag 2: 30.07.2026

Tag 3: 31.07.2026

Ort: Landgrabenweg 150, 53227 Bonn (Parkplatz am Skaterpark) Anmeldung per E-Mail an vupo.bonn@polizei.nrw.de (weitere Informationen folgen nach Anmeldung).

Hinweis: Voraussetzung für die Teilnahme ist das Mitbringen eines eigenen Pedelecs.

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