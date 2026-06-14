PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel, 12.-14.06.26

Wilhelmshaven (ots)

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Am vergangenen Donnerstag und auch am Freitag kam es im Stadtgebiet Varel erneut zu diversen Anrufen falscher Polizeibeamter. Die Anrufer gaben vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und von der Polizei Täter festgenommen werden konnten. Es wurde mitgeteilt, dass die Täter eine Liste mit sich geführt hätten, auf der die Namen derjenigen gestanden hätten, die nun angerufen werden. In der Folge sei abgefragt worden, welche Wertgegenstände die angerufenen Personen in ihrem Besitz haben. Bislang ist bei der Polizei nicht bekannt geworden, dass jemandem ein finanzieller Schaden entstanden ist. Es wird erneut eindringlich vor Betrügern gewarnt, die sich am Telefon als Polizisten oder andere Amtsträger ausgeben.

Trunkenheitsfahrt

In den späten Samstag-Abendstunden kontrollierten Beamte des PK Varel in der Oldenburger Straße in Varel vier minderjährige Mofa-Fahrer. Bei einem 16-Jährigen konnte eine Alkoholbeeinflussung (1,14 %°) festgestellt werden, bei den anderen drei Jugendlichen, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, obwohl sie schneller als 25 km/h gefahren sind. Bei dem alkoholisierten Mofa-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 13:40

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

    Zetel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr in Zetel /Neuenburg wurde eine 72-jährige Pedelecfahrerin aus Zetel leicht verletzt. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel befuhr die Graf-Anton-Günther-Straße in Richtung Urwaldstraße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie die 72-jährige Pedelecfahrerin, die ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 13:39

    POL-WHV: Auseinandersetzung nach Sachbeschädigung - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

    Bockhorn (ots) - Am Donnerstagabend, den 11.06.2026, kam es kurz vor Mitternacht in der Eichenstraße in Bockhorn zu einem Streit zwischen einem 60-jährigen Radfahrer aus Bockhorn und zwei Anwohnern. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der 60-jährige sein Fahrrad und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hieraus eine ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 13:35

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 09.06.2026, gegen 8:34 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Zedeliusstraße/Gökerstraße zu in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein roter Volkswagen beim Vorbeifahren durch einen Lastkraftwagen am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Lastkraftwagens entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren