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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.06.2026, gegen 8:34 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Zedeliusstraße/Gökerstraße zu in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein roter Volkswagen beim Vorbeifahren durch einen Lastkraftwagen am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Lastkraftwagens entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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