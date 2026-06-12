POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wangerooge (ots) - In der Nacht von Montag, dem 08.06.2026, auf Dienstag, den 09.06.2026, kam es auf der Insel Wangerooge zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Nachdem ein 41-jähriger Bewohner einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zuvor randaliert hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem hinzugekommenen Nachbarn. Dabei wurde von einem der Männer Pfefferspray eingesetzt. Der Randalierer, ...

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