Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 09.06.2026, gegen 8:34 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Zedeliusstraße/Gökerstraße zu in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein roter Volkswagen beim Vorbeifahren durch einen Lastkraftwagen am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Lastkraftwagens entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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