Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Serie von Straftaten im Bereich Varel und Vareler Wald

Varel (ots)

Die Polizei Varel ermittelt derzeit in mehreren Strafverfahren, die sich in der Nacht vom 03.06.2026 auf den 04.06.2026 im Stadtgebiet Varel sowie im Bereich des Vareler Waldes ereignet haben. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie ähnlicher Vorgehensweisen kann ein Zusammenhang zwischen den Taten derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Unter anderem wurden mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen. In einem Fall wurde aus einem Pkw ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten, Bankkarten und Bargeld entwendet. In zwei weiteren Fällen versuchten bislang unbekannte Täter, in Fahrzeuge einzubrechen. Dabei wurden Fahrzeugscheiben und Fahrzeugtüren beschädigt.

Zudem wurde in der Friedrich-August-Straße ein geparkter Pkw aufgebrochen. Nachdem aus dem Fahrzeug eine Handtasche entwendet worden war, wurde die Rücksitzbank des Pkw in Brand gesetzt. Die entwendete Handtasche konnte später durchwühlt in einem angrenzenden Waldstück aufgefunden werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Darüber hinaus geriet am Morgen des 04.06.2026 im Bereich "Buschmanns Ruh" am Dreschenweg eine Eiche in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der oder die Täter über mehrere Stunden im Bereich Varel und rund um den Vareler Wald bewegt haben könnten.

Die Polizei bittet deshalb nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner in unmittelbarer Nähe der Tatorte um Mithilfe. Auch Personen aus angrenzenden Wohngebieten sowie entlang möglicher Lauf- oder Fahrtrouten werden gebeten, vorhandene private Videoaufzeichnungen, Klingelkameras oder Überwachungssysteme auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum zwischen dem Abend des 03.06.2026 und den Vormittagsstunden des 04.06.2026 zu überprüfen.

Besonders wichtig sind dabei auch Beobachtungen, die zunächst unbedeutend erscheinen. Jede noch so kleine Wahrnehmung kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hierzu zählen beispielsweise unbekannte Personen, die sich in Wohngebieten, auf Grundstücken, an geparkten Fahrzeugen oder im Bereich des Vareler Waldes aufgehalten haben.

Zeugen oder Personen mit entsprechenden Videoaufzeichnungen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

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