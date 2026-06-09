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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Randalierer bespuckt und beleidigt Einsatzkräfte

Wangerooge (ots)

In der Nacht von Montag, dem 08.06.2026, auf Dienstag, den 09.06.2026, kam es auf der Insel Wangerooge zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Nachdem ein 41-jähriger Bewohner einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zuvor randaliert hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem hinzugekommenen Nachbarn. Dabei wurde von einem der Männer Pfefferspray eingesetzt.

Der Randalierer, welcher durch das Pfefferspray verletzt worden war, wurde anschließend medizinisch versorgt. Dabei zeigte er sich weiterhin aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, beleidigte und bespuckte einen Polizeibeamten.

Das betroffene Wohnhaus wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wangerooge gelüftet und konnte den Bewohnern wieder zugänglich gemacht werden.

Die Polizei hat diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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