Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung auf Schulgelände in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 05.06.2026, bis Montag, 08.06.2026, kam es an der Grundschule Wiesenhof zu einer Sachbeschädigung.
Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das frei zugängliche Schulgelände. Dort wurde die Folierung eines im Außenbereich aufgestellten Tisches abgerissen und hierdurch zerstört.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
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