Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Holtermannstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 28.05.2026, 19:00 Uhr, bis Freitag, dem 05.06.2026, 11:00 Uhr, ereignete sich in der Holtermannstraße, in Höhe der Hausnummer 56, ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Ein dort am Fahrbahnrand abgestellter orangefarbener Pkw der Marke BMW wurde mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

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