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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung nach Sachbeschädigung - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagabend, den 11.06.2026, kam es kurz vor Mitternacht in der Eichenstraße in Bockhorn zu einem Streit zwischen einem 60-jährigen Radfahrer aus Bockhorn und zwei Anwohnern. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der 60-jährige sein Fahrrad und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hieraus eine Auseinandersetzung mit den Anwohnern. Dabei soll der 60-Jährige einen der Beteiligten geschlagen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten während der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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