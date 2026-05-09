Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 13:00 Uhr und 23:30 Uhr kam es im Parkhaus in der Firnhaberstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 66-jährige Frau hatte ihren grauen Mercedes-Benz 300 CDI dort in einer Parkbucht abgestellt. Als sie zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ihr Mercedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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