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POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin
Zetel (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr in Zetel /Neuenburg wurde eine 72-jährige Pedelecfahrerin aus Zetel leicht verletzt. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel befuhr die Graf-Anton-Günther-Straße in Richtung Urwaldstraße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie die 72-jährige Pedelecfahrerin, die ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Pedelecfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.
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