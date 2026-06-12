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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

Zetel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr in Zetel /Neuenburg wurde eine 72-jährige Pedelecfahrerin aus Zetel leicht verletzt. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel befuhr die Graf-Anton-Günther-Straße in Richtung Urwaldstraße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie die 72-jährige Pedelecfahrerin, die ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Pedelecfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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