POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelecfahrerin

Bockhorn (ots) - Am Donnerstagabend, den 11.06.2026, kam es kurz vor Mitternacht in der Eichenstraße in Bockhorn zu einem Streit zwischen einem 60-jährigen Radfahrer aus Bockhorn und zwei Anwohnern. Nach bisherigen Erkenntnissen schob der 60-jährige sein Fahrrad und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hieraus eine ...

mehr