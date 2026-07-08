Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Ladendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am 25.04.2026 in Bonn einen Ladendiebstahl begangen hat.

Am Tattag betrat der Tatverdächtige einen Schmuckladen auf der Poststraße im Bonner Zentrum und probierte dort unter einem Vorwand eine hochwertige Goldkette an. Als die Geschädigte kurzzeitig abgelenkt war, flüchtete der Dieb mit der Kette aus dem Geschäft.

Trotz bisher umfangreicher Ermittlungen, konnte die Identität des Mannes noch nicht festgestellt werden. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos, auf denen der Täter zu sehen ist.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/209189

Wer Angaben zur Identität der Männer machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell