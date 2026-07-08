Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Zaunelemente auf Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere hundert Meter Zaunelemente von einem Baustellengelände in der Heidestraße in Meckenheim entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der bereits abmontierte und auf Paletten gelagerte Stabmatten-Gitterzaun im Zeitraum zwischen Samstag (04.07.2026) und Sonntagnachmittag (05.07.2026) entwendet. Die Zaunelemente in einer Länge von etwa 250 Metern haben einen geschätzten Gesamtwert von 20.000 Euro.

Aufgrund des enormen Gewichts und der großen Menge an Elementen, muss für den Abtransport ein größeres Fahrzeug erforderlich gewesen sein. Erste Auswertungen von Videomaterial untermauern den Verdacht, dass ein Lastwagen das Baustellengelände über eine der Zufahrten befahren hat, um die Paletten aufzuladen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Lkw, im Bereich der Heidestraße in Meckenheim beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk33.bonn@polizei.bonn.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell