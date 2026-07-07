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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Angriff mit Cuttermesser - Tatverdächtiger nach Flucht vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagnachmittag (06.07.2026) in der Bonner Weststadt hat die Bonner Polizei einen 36-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 17:30 Uhr zwei Männer auf der Poppelsdorfer Allee in Streit. Im Verlauf des Konflikts griff der Beschuldigte den ebenfalls 36-jährigen Betroffenen mit einem Cuttermesser an.

Der Geschädigte erlitt hierbei mehrere Schnittverletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der namentlich bekannte Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch Streifenwagenbesatzungen der City-Wache in der Maximilianstraße angetroffen werden. Das mutmaßliche Tatmesser konnte durch die Beamten sichergestellt werden.

Der hinreichend polizeibekannte Tatverdächtige wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Er wird am heutigen Dienstag (07.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, die durch das Kriminalkommissariat 13 geführt werden, dauern weiter an.

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Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
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