Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall auf dem Radweg der Kennedybrücke - Unbekannter Fahrradfahrer flüchtig

Bonn (ots)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei nach einem Verkehrsunfall auf der Kennedybücke am vergangenen Samstag (04.07.2026).

Zur Unfallzeit gegen 17:45 Uhr befuhr eine 67-jährige Pedelecfahrerin den rechten Radweg der Kennedybrücke in Fahrtrichtung Beuel. Vor ihr fuhren gemeinsam, ein bislang unbekannter Radfahrer und eine Radfahrerin. Die Seniorin überholte beide Zweiradfahrer, woraufhin der Mann kurz darauf seinerseits die 67-Jährige überholte. Dabei schnitt er die Frau, so dass es zu einer Berührung beider Fahrräder kam. Dadurch kam sie zu Fall, verletzte sich und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer (20-40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, weißes T-Shirt, fuhr schwarzes Herrenrad) und seine Begleitern setzten ihre Fahrt in Richtung Beuel fort.

Zeugen, die weiteren Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

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