Polizei Bonn

POL-BN: Nach Raub- und Diebstahlsdelikten in Bonn und Königswinter: Jugendlicher Intensivtäter in Untersuchungshaft

Bonn/Königswinter (ots)

Am Freitagmorgen (03.07.2026) nahmen Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei gemeinsam mit Beamten der Wache GABI in der Bonner Innenstadt einen 15-jährigen Intensivtäter mit Untersuchungshaftbefehl fest.

Der Jugendliche ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dringend tatverdächtig, in den vergangenen Wochen im Bereich Bonn und Königswinter mehrere Raub- und Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

So wird dem 15-Jährigen vorgeworfen, am späten Abend des 10.06.2026 am Rheinufer in Königswinter zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter eine 23-Jährige und einen 27-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert zu haben. Dabei erbeuteten die beiden Tatverdächtigen unter anderem Kopfhörer.

Am frühen Abend des 23.06.2026 soll der 15-Jährige einen gleichaltrigen Jugendlichen an einer Bahnhaltestelle in Bonn-Oberkassel angesprochen und unter Androhung von Schlägen Geld von ihm gefordert haben. Der so Bedrohte begab sich daraufhin mit dem Tatverdächtigen in einen Supermarkt, hob Bargeld von seinem Konto ab und händigte ihm dieses aus.

Der 15-Jährige ist darüber hinaus verdächtig, am 27.05.2026 und am 30.05.2026 auf der Dollendorfer Straße in Königswinter jeweils Jugendliche angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. In beiden Fällen soll er seinem Gegenüber mit Schlägen gedroht haben. Er erbeutete jeweils einen geringen Bargeldbetrag.

Aktuell prüfen die Ermittler, ob der 15-Jährige auch für einen Geschäftseinbruch und einen Einbruchsversuch in Königswinter als Tatverdächtiger in Frage kommt. Zudem wird ihm ein Automatenaufbruch in Bonn-Pützchen zur Last gelegt.

Die Ermittlungen zu den benannten Straftaten wurden in dem auf die Bearbeitung von Jugendkriminalität spezialisierten Kriminalkommissariat 14 geführt. In enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft konnte im Verlauf der Ermittlungen ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 15-Jährigen, der polizeilich als Intensivtäter eingestuft wurde, erwirkt werden.

Nach seiner Festnahme wurde der Jugendliche am Freitagnachmittag (03.07.2026) zur Verkündung des Haftbefehls einem Richter vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genannten Straftaten dauern an.

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