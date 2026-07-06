Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Bornheimer Straße nach einer noch unbekannten E-Scooter-Fahrerin und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Fußgängerin am vergangenen Donnerstag (02.07.2026), gegen 14:25 Uhr, auf dem rechtsseitigen Gehweg der Bornheimer Straße aus Richtung Heerstraße kommend in Gehrichtung "Am alten Friedhof" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 wurde sie von einer in dieselbe Richtung fahrenden E-Scooter-Nutzerin abgedrängt, sodass die Fußgängerin gegen eine rechtsseitige Mauer stieß. Ob es vorab zu einer direkten Berührung zwischen der Scooter-Fahrerin und der Fußgängerin kam, ist noch ungeklärt.

Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen am rechten Arm. Die unbekannte Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt nach dem Vorfall fort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die flüchtige Frau kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, blonde Haare, trug einen Helm

Weiterführende Angaben zu der Fahrerin oder dem genutzten E-Scooter liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats fragen nun: Wer hat den Unfall am 02.07.2026 im Bereich des Alten Friedhofs beobachtet oder kann Hinweise zu der beschriebenen E-Scooter-Fahrerin geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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