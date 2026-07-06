Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Hochwertige Pedelecs entwendet - Meldung durch aufmerksame Zeugin führt zu Wohnungsdurchsuchung bei 47-jährigem Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Nach dem Diebstahl zweier hochwertiger Pedelecs in Bonn-Küdinghoven ermittelt die Bonner Kriminalpolizei unter anderem gegen einen 47-jährigen Tatverdächtigen.

Am Samstagmittag (04.07.2026) meldete eine aufmerksame Zeugin ein herrenloses, hochwertiges Pedelec im Kellerabgang einer Kirche in der Kirchstraße. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte erschien ein Mann vor Ort und beanspruchte das Zweirad für sich. Da er den Beamten keinerlei Eigentumsnachweis vorlegen konnte und stattdessen angab, das unverschlossene Rad lediglich für eine Probefahrt genutzt zu haben, stellten die Polizisten das Fahrrad sicher. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Diebstahlsanzeige zu diesem Rad vorlag, wurde der polizeibekannte Mann nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen.

Im weiteren Tagesverlauf erstattete ein Geschädigter eine Anzeige wegen des Diebstahls zweier Pedelecs aus dem Innenhof eines Wohnhauses, ebenfalls in der Kirchstraße. Ein Abgleich ergab, dass es sich bei dem an der Kirche sichergestellten Rad um eines der gestohlenen Pedelecs handelte.

Da der Verdacht bestand, dass der 47-Jährige auch für den Diebstahl des zweiten, weiterhin vermissten Pedelec verantwortlich ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes beantragt.

Der von der Richterin erlassene Beschluss wurde umgehend von Einsatzkräften der Bonner Kriminalpolizei vollstreckt. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten des Verdächtigen konnte das gesuchte zweite Pedelec zwar nicht aufgefunden werden, die Beamten stießen jedoch auf ein weiteres verdächtiges Fahrrad. Erste Überprüfungen ergaben, dass dieses bereits im Jahr 2021 als gestohlen gemeldet worden war und stellten es sicher.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen in der Nacht von Freitag (03.07.2026) auf Samstag (04.07.2026) verdächtige Personen auf der Kirchstraße aufgefallen sind, sich bei der Polizei zu melden. Auch Hinweise auf das weiterhin entwendete beige Pedelec der Marke Canyon, Modell Spectral:ON CF 9 Di2, nehmen die Ermittler entgegen. Telefonisch ist die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 für Hinweise erreichbar, per Mail unter kk15.bonn@polizei.nrw.de.

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