Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: 39-jähriger Tatverdächtiger nach Raub in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Nach einem Raubdelikt am Samstagmorgen (04.07.2026) in Bonn-Friesdorf befindet sich ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige hatte eine Frau gegen 05:00 Uhr auf dem Kleinefeldsweg im Vorbeifahren von einem Fahrrad aus beleidigt. Als die Geschädigte ihn zur Rede stellte, griff er sie körperlich an. Anschließend riss er ihr das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige durch Streifenwagenbesatzungen der Wache Godesberg in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Das zuvor geraubte Handy der Frau führte der 39-Jährige noch mit sich.

Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft der zuständigen Eilrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

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