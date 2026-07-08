Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Vorläufige Festnahmen nach Taschendiebstahl

Bonn (ots)

Eine 26-Jährige sowie ein 23-Jähriger zogen am Dienstagvormittag (07.07.2026) die Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs auf sich, als sie sich in verdächtiger Art und Weise in einem Supermarkt auf der Poststraße umsahen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte der Tatverdächtige dabei beobachtet werden, wie er im Ladengeschäft die Geldbörse aus der Handtasche einer 80-jährigen Geschädigten entnahm. Die ihm zugehörige verdächtige Frau lenkte die Geschädigte währenddessen ab. Die Tathandlung wurde auf Videos des Marktes aufgezeichnet.

Die beiden polizeibekannten Diebe, die ohne festen Wohnsitz sind, konnten vor Ort festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen die 26-Jährige ein offener Haftbefehl besteht. Eine Vorführung beim zuständigen Haftrichter soll am heutigen Tage (08.07.2026) erfolgen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 15 der Bonner Polizei dauern an.

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