Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (201/2026) Forciertes Vorgehen nach Schüssen am Weender Tor: Polizei durchsucht zwei weitere Wohnhäuser in Rhumspringe und Hannover, erneut Spezialeinsatzkommandos im Einsatz

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Göttingen (ots)

Rhumspringe und Hannover/Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide Dienstag, 30. Juni 2026

RHUMSPRINGE/HANNOVER (jk) - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Schussabgabe am Göttinger Weender Tor am 13. Juni (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6302298), bei der ein Polizeibeamter lebensgefährlich verletzt worden war, gehen die Ermittlungen der dazugehörigen Mordkommission zu den Hintergründen und Tatbeteiligungen mit Hochdruck weiter.

Am frühen Dienstagmorgen (30.06.2026) durchsuchten Ermittler in der Ortschaft Rhumspringe (Landkreis Göttingen, siehe Foto) sowie im Hannoveraner Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide die Wohnhäuser von zwei weiteren mutmaßlich an den Auseinandersetzungen beteiligten Mitgliedern einer der Großfamilien. Bereits am Freitag (26.06.26) hatten Beamte ein Haus im Göttinger Stadtteil Holtensen durchsucht.

Die strafprozessualen Maßnahmen am Dienstag fußten auf einem vom Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig erlassenen Durchsuchungsbeschluss und dienten dem Auffinden möglicher beweiserheblicher Gegenstände. Die Auswertung der von den Ermittlern aufgefundenen und sichergestellten Gegenstände dauert an.

Das Eindringen in die Häuser fand jeweils durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) unter Anwendung mehrerer spezieller Einsatzmittel statt. Hierbei kam es u. a. zu lauten Knallgeräuschen, die von der Nachbarschaft vermutlich wahrgenommen wurden. Weitere Details zu den Einsatzmitteln werden aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt.

Eine Gefahr für Unbeteiligte ging von dem professionellen Vorgehen der Spezialkräfte ausdrücklich nicht aus. Im Zuge der Polizeieinsätze wurde niemand verletzt.

Der in Bothfeld-Vahrenheide von der Maßnahme Betroffene wurde für Folgemaßnahmen zur Dienststelle transportiert und anschließend entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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