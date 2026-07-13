Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Limperich: Zeugen nach Straßenraub gesucht - Hochwertige Uhr und Mobiltelefon entwendet - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt nach einem schweren Raub, der sich bereits in der Nacht zu Dienstag (30.06.2026) auf der Königswinterer Straße in Bonn-Limperich ereignet hat.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein 33-jähriger Mann gegen 01:20 Uhr auf der Königswinterer Straße in Höhe der Hausnummer 146 von drei bislang unbekannten Männern angegriffen. Die Täter sollen den Geschädigten zunächst angesprochen und anschließend körperlich attackiert haben. Im Verlauf des Angriffs entrissen die Täter dem Mann eine hochwertige Armbanduhr sowie ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Angreifer zu Fuß über die Brücke Auf dem Grendt in Richtung Limpericher Straße. Der Geschädigte erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen.

Da die Tatverdächtigen auch nach den ersten, umfangreich geführten Ermittlungen noch nicht identifiziert werden konnten, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

männlich, ca. 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, athletische Statur, dunkle Haare mit kurzer Seitenpartie und Dauerwelle, bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug (Nike Tech)

Tatverdächtige 2 und 3:

männlich, jeweils ca. 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur

Die Ermittler fragen:

Wer hat im Bereich der Königswinterer Straße, "Auf dem Grendt" oder der Limpericher Straße in der Tatzeit vom 29.06.2026 (Montag) auf den 30.06.2026 (Dienstag) verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann Hinweise zur Identität der beschriebenen Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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