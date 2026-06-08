Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind bei Verkehrsunfall in Oberhausen verletzt - Rettungshubschrauber zunächst alarmiert

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Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (05.06.) kam es gegen 19:25 Uhr auf der Grenzstraße in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 12-Jährige aus einer Hofeinfahrt unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem in Richtung Mülheimer Straße fahrenden Mercedes eines 26-Jährigen erfasst. Das Kind wurde verletzt und zunächst durch einen Notarzt vor Ort versorgt.

Da eine lebensgefährliche Verletzung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung stellte der Notarzt jedoch fest, dass keine akute Lebensgefahr bestand, sodass der Rettungshubschrauber wieder abdrehen konnte. Das Kind wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Grenzstraße zwischen der Mülheimer Straße und der Bügelstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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