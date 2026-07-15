Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Gaststätten-Mitarbeiter erkennt Tatverdächtigen aus den Nachrichten - 69-Jähriger nach Betrugsdelikt in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang Einsatzkräften der Bonner Polizei am Montagabend (13.07.2026) die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Serien-Betrügers. Seit Dienstag (14.07.2026) befindet sich der 69-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Gegen 19:10 Uhr wurden Beamte der City-Wache zu einer Gaststätte in der Bonner Südstadt gerufen. Ein Mitarbeiter des Lokals war auf einen Gast aufmerksam geworden, der sich als ehemaliger Handchirurg ausgab, der mit an Leukämie erkrankten Kindern gearbeitet habe.

Der Angestellte schöpfte Verdacht, da ihm diese Legende als Teil einer möglichen Betrugsmasche aus Medienberichten bekannt vorkam. Zudem hatte er Kenntnis über ähnliche Vorfälle in Gastronomiebetrieben im Bonner Umkreis. Daher verständigte er die Polizei. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung überprüfte den Verdächtigen. Die Ermittlungen zu seiner Identität ergaben, dass es sich tatsächlich um einen Mann handelte, der bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher Betrugsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Dem 69-Jährigen wird vorgeworfen, mit der beschriebenen Legende regelmäßig Spenden im Austausch für Handelsgutscheine zu sammeln, die sich im Nachhinein als wertlos herausstellen.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stießen die Beamten auf diverse wertlose Gutscheine verschiedener Handelsketten sowie Flyer und Anstecknadeln einer TV-Kindersendung. Der 69-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die Ermittlungen gegen den Mann, gegen den die Bonner Polizei bereits in einem gleichgelagerten Fall ermittelt, dauern an.

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