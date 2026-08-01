Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, 01.08.2026

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Brand eines Einfamilienhauses

Ritterhude - In den frühen Morgenstunden zu Samstag wird ein Verkehrsteilnehmer um 03:12 Uhr auf einen brennenden Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Stader Landstraße aufmerksam. Er setzte umgehend einen Notruf ab, woraufhin die Polizei und Rettungskräfte ausrückten. Durch die Einsatzkräfte konnten keine Personen im Brandobjekt festgestellt werden. Für die Löscharbeiten waren mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz. Durch das Feuer sowie die Löscharbeiten ist das Gebäude stark beschädigt worden und derzeit unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200.000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Landkreis Verden

Ladungsbrand auf LKW-Anhänger

Achim - Am Freitagnachmittag bemerkte ein Zeuge auf der Bundesautobahn 27, Richtungsfahrbahn Hannover, dass aus dem Laderaum eines LKW-Anhängers starker Rauch aufstieg. Dem Zeugen gelang es, den Fahrzeugführer auf den möglichen Brand aufmerksam zu machen, sodass dieser sein Fahrzeug auf dem Standstreifen kurz nach der Anschlussstelle Achim-Nord zum Stillstand brachte. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Autobahnpolizei Langwedel konnte festgestellt werden, dass der geladene Metallschrott in Brand geraten war. Nachdem die Ladung durch die Feuerwehr heruntergekühlt werden konnte, wurde das Gespann in Begleitung der Feuerwehr und Polizei zu einem in Autobahnnähe befindliches Firmengelände begleitet. Dort wurde der Anhänger entladen und die Ladung vollständig abgelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten auf der Autobahn wurde die Richtungsfahrbahn Hannover zunächst voll gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau im Berufs- und Urlaubsverkehr sorgte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell