Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Leitungswechsel im Einsatz- und Streifendienst Osterholz: Britta Breuers folgt auf Thomas Bruse

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Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Im Polizeikommissariat Osterholz-Scharmbeck hat ein bedeutender Leitungswechsel stattgefunden: Der langjährige Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Thomas Bruse, ist am Donnerstag nach 46 Jahren Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge hat Britta Breuers angetreten, die seit 2025 die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes in Verden innehat.

Die Karriere von Thomas Bruse begann am 4. August 1980 mit der Grundausbildung in Bad Iburg. Nach Abschluss der Ausbildung wurde er 1983 zum damaligen Polizeiabschnitt Osterholz versetzt. Es folgten Stationen in Lilienthal und Worpswede, auf denen er über zehn Jahre lang tätig war.

Im April 1996 wechselte er in den Ermittlungsbereich. Nach seinem Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule Oldenburg folgte eine der spannendsten Zeiten seiner polizeilichen Laufbahn: Gemeinsam mit Lars Röben, dem jetzigen Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, arbeitete er in mehreren Ermittlungsgruppen, welche mit Dienstreisen nach Polen verbunden waren und welche schließlich sogar für Täterfestnahmen in Polen, Deutschland und England sorgten.

Ab Oktober 2013 leitete er den Kriminal- und Ermittlungsdienst in Bremervörde, bevor er im April 2017 als Leiter eines Fachbereichs im Kriminal- und Ermittlungsdienst nach Osterholz zurückkehrte. Im Dezember 2018 übernahm er bereits die Dienstgeschäfte als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes und erhielt am 1. April 2019 offiziell den Dienstposten übertragen.

Seine Ziele waren stets die Förderung der Zusammenarbeit innerhalb des Polizeikommissariats Osterholz sowie die Ausbildung und Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen im Einsatz- und Streifendienst. Sein Engagement in der Zusammenarbeit mit den weiteren Organisationen im Landkreis Osterholz zeigte sich auch bei seiner Pensionierung. So verabschiedeten sich Vertreter von Stadt, Landkreis, Deutschem Roten Kreuz und Feuerwehr persönlich von ihm. Mit großer Zufriedenheit geht er nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Seine Nachfolgerin, Erste Polizeihauptkommissarin Britta Breuers, ist jedoch kein unbekanntes Gesicht bei der Polizei Osterholz und bringt bereits umfangreiche Erfahrungen mit sich. Sie begann ihre polizeiliche Laufbahn 1997 bei der Bereitschaftspolizei in Lüneburg. 2003 wechselte sie nach Osterholz-Scharmbeck in den Streifendienst. Mitte 2011 folgte eine Tätigkeit in der Pressestelle in Oldenburg, bevor sie im März 2013 nach Osterholz zurückkehrte.

Ab Oktober 2016 leitete sie eine Dienstabteilung im Streifendienst. Ab 2019 übernahm sie bereits regelmäßig die Vertretung der Leitung des Einsatz- und Streifendienstes in Osterholz, bis sie im Oktober 2022 Leiterin der Polizeistation Ritterhude wurde.

Seit 2025 leitet Britta Breuers den Einsatz- und Streifendienst in Verden und übernimmt nun die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes in Osterholz. Der vollständige Wechsel mit der Abgabe der Leitung in Verden wird allerdings erst zum September erfolgen.

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