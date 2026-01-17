Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen, des 16.01.2026, bemerkten zwei Geschädigte, dass ihre geparkten Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Die Autos seien im Zeitraum vom 13.01.2026 - 16.01.2016 im Bereich der Otto-Dill-Straße und dem Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal, verschlossen, abgestellt worden. Durch den oder die, derzeitig noch, unbekannten Täter wurde der Innenraum der Fahrzeuge durchwühlt und Bargeld in Höhe von insgesamt 265EUR entwendet.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell