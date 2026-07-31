Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand bei Mäharbeiten++Ausgedehnter Flächenbrand++Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht++Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht++Pkw kollidiert mit Hauswand+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand bei Mäharbeiten+ Kirchlinteln. Auf einem abgeernteten Weizenfeld in der Weitzmühlener Dorfstraße kam es am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Brand. Nach ersten Informationen waren bei Arbeiten mit einem Mähdrescher Strohreste in Brand geraten und verursachten einen ca. 2 Hektar großen Flächenbrand. Die Feuerwehr konnte mit einem starken Aufgebot an Kräften das Feuer unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

+Ausgedehnter Flächenbrand+ Langwedel. Am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr, geriet auf einem Feld an der Straße Auf dem Branden aus bislang ungeklärter Ursache eine Rundballenpresse in Brand. Ein 45-Jähriger führt mit einem Traktor und der angehängten Rundballenpresse Arbeiten auf dem Feld durch. Während der Arbeiten fing die Presse zunächst an zu qualmen. Dem Fahrer gelang es, diese vom Traktor abzukoppeln, bevor die Presse in Vollbrand geriet. Durch das Feuer entzündete sich das bearbeitete Getreidefeld und es entstand ein ca. 30 000 qm großer Flächenbrand. Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Feuer eindämmen und im Verlauf vollständig ablöschen. Von der Polizei wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht+ Verden. Am Donnerstag kam es gegen 15.55 Uhr auf der Bremer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem grauen VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen die Bremer Straße vom Nordertorkreisel bis zur Hamburger Straße in Höhe der Abzweigung Richtung Scharnhorst mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dabei überfuhr er mehrere Linksabbiegerstreifen und Sperrflächen und überholte andere Verkehrsteilnehmende, unter anderem auch eine zivile Streife der Polizei. Diese konnte den 31-Jährigen verfolgen und schließlich kontrollieren.

Während der Fahrt habe ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Pkw Kombi, der vom Rewe-Parkplatz in die Bremer Straße einbiegen wollte, aufgrund des 31-Jährigen stark abbremsen müssen. Die Polizei Verden bittet diesen Fahrer sowie weitere mögliche Gefährdete und Zeugen, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht+ Verden. In der Zeit von Montag, 20.07., bis Freitag, 24.07., beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw in der Straße Am Nordertor. Der Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Parkbucht auf dem obersten, unbedachten Parkdeck der Parkpalette. Die Täter beschädigten den Pkw und entwendeten mehrere Außenteile. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen BMW.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Pkw kollidiert mit Hauswand+ Achim. In der Friedrichstraße kollidierte am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein Pkw mit einer Hauswand. Bei dem Unfall wurden die 49-jährige Fahrerin und eine jugendliche Beifahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen beabsichtigte die Fahrerin, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes einzuparken. Im Zuge eines Wendemanövers verwechselte sie das Gas- und Bremspedal und fuhr vorwärts gegen die Hauswand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro. Der BMW musste im Anschluss abgeschleppt werden.

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