Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person+

Landkreis Osterholz (ots)

+Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person+ Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es an der Kreuzung der Osterholzer Straße zur Pappstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-Jährige mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Fahrbahn der Straße Am Hünenstein und wollte die Kreuzung in Richtung der Pappstraße überqueren. Ersten Zeugenangaben zufolge soll sie trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich gefahren sein.

In der Folge kam es zur Kollision mit einer 63-jährigen Smart-Fahrerin, welche die Osterholzer Straße in Richtung Bördestraße befuhr.

Die 55-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 63-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung an der Unfallstelle ist die Kreuzung der Osterholzer Straße derzeit voll gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfalls wird zudem externer Gutachter eingesetzt.

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