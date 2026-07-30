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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zum Meldung vom 28.07.2026: Pkw brennt nach Unfall aus

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. Am Dienstagmorgen war es auf der Neu-Rautendorfer-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Dacia-Fahrer war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sein Fahrzeug brannte im Verlauf vollständig aus. Der 30-Jährige war in ein Krankenhaus gebracht worden, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6322849).

Am Mittwochmittag erlag der 30-Jährige seinen Verletzungen infolge des Verkehrsunfalls und verstarb im Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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