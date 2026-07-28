Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw brennt nach Unfall aus+

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. Ein 30-jähriger Fahrer kam am Dienstagmorgen gegen 05.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Böschung mit einem Baum. Der Mann war auf der Neu-Rautendorfer-Straße in Richtung Neu Rautendorf unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Pkw in Vollbrand und brannte im weiteren Verlauf vollständig aus. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zuvor eigenständig verlassen.

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der Fahrer unverletzt geblieben sei. Er wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo später schwere Verletzungen festgestellt wurden.

Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Der Pkw wurde anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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