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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Schwerer Verkehrsunfall (0153303/26)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 19.06.2026 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der K206 zwischen Wellsdorf und Pansdorf ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Moped. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kam der 18-jährige Mopedfahrer aus Richtung Wellsdorf und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte dieser mit dem Fahrzeug der entgegenkommenden 34-jährigen PKW-Fahrerin. Der Mopedfahrer verletzte sich hierbei schwer und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden, die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Moped womöglich bautechnisch zur Leistungssteigerung verändert wurde. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aufgrund des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. <LH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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