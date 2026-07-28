Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Korrektur zur Pressemeldung: +Auseinandersetzung beim Marktplatz-zwei Verletzte++Zeugen zu Verfolgungsfahrt gesucht++Über Obergeschoss eingebrochen++Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Korrektur zur Pressemeldung: +Auseinandersetzung beim Marktplatz - zwei Verletzte+ Die Auseinandersetzung passierte am Sonntagmorgen um 04 Uhr und nicht, wie in der Pressemitteilung geschrieben, in der Nacht zu Montag.

+Zeugen zu Verfolgungsfahrt gesucht+ Ritterhude. Am Montag gegen 21.45 Uhr beabsichtigte eine zivile Streifenwagenbesatzung, einen schwarzen Mercedes mit OHZ-Kennzeichen auf der Bremer Landstraße zu kontrollieren. Zuvor war der Pkw an einer Ampel durch verbotswidriges Überholen mehrerer Fahrzeuge bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete durch den Ortskern von Ritterhude. Dabei erreichte er teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht auf der B74 in Richtung Anschlussstelle Ritterhude/Ihlpohl fort und beschleunigte dort auf bis zu 200 km/h.

Von dort fuhr der Pkw auf die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zunächst verlor die Polizei den Sichtkontakt. Kräfte der Polizei Geestland konnten das Fahrzeug später im Bereich der Anschlussstelle Hagen in Richtung Cuxhaven erneut sichten. Zur Fahndung wurde zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die weitere Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des flüchtigen Fahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Über Obergeschoss eingebrochen+ Ritterhude. Am Montag, zwischen 13 Uhr und 18.40 Uhr, kam es in der Bremer Landstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen kletterten bislang unbekannte Täter auf ein Vordach und brachen über eine Terrassentür im Obergeschoss in das Haus ein. Sie durchsuchten das Wohnhaus und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. An der Einmündung der Straße Hinterm Mühlenberg zur Straße Hinter der Mühle stießen am Montagnachmittag zwei Pkw zusammen. Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr die Straße Hinterm Mühlenberg und übersah an der Einmündung den von rechts kommenden Ford eines 42-jährigen Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

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