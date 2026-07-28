Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Wartenden Radfahrer übersehen++Zeugen nach Verkehrsunfall auf A27 gesucht+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Dörverden. In der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sandberg ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe und verschafften sich darüber Zugang in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten schließlich Spardosen mit Bargeld und Musiklautsprecher. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Wartenden Radfahrer übersehen+ Ottersberg. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Forth leicht verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines Audi beabsichtigte, nach links in eine Nebenstraße abzubiegen. Dabei übersah er den dort wartenden Radfahrer, welcher die Straße überqueren wollte, und stieß mit ihm zusammen. Der 41-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

+Zeugen nach Verkehrsunfall auf A27 gesucht+ Verden. Auf der A27 in Richtung Walsrode, in Höhe der Anschlussstelle Verden-Ost, kam es am Montag, gegen 14.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit der Außenschutzplanke kollidierte. Ersten Angaben zufolge, befuhr ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Toyota den rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Pkw sei mit deutlich höherer Geschwindigkeit herangefahren und habe die Lichthupe betätigt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 44-Jährige nach rechts ausgewichen. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und der Außenschutzplanke. Ein mitfahrendes Kind wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Pkw fuhr weiter auf der A27. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

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