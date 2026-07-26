Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 26.07.2026
Landkreise Verden und Osterholz (ots)
Bereich PI Verden
Keine presserelevanten Ereignisse
Bereich PK Achim
Keine presserelevanten Ereignisse
Bereich Autobahnpolizei Langwedel
Keine presserelevanten Ereignisse
Bereich Osterholz
Keine presserelevanten Ereignisse
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -
Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell