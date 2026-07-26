POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 26.07.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Betrunkener Radfahrer Verden. Am Freitagmittag stürzt ein 46-jähriger Verdener in der Ostertorstraße von seinem Fahrrad. Bei der Verkehrsunfallaufnahme kann ein Atemalkoholwert von 2,83 Promille bei dem leicht verletzten Radfahrer festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ...

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