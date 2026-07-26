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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 26.07.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich PK Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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