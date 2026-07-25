Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 25.07.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Betrunkener Radfahrer

Verden. Am Freitagmittag stürzt ein 46-jähriger Verdener in der Ostertorstraße von seinem Fahrrad. Bei der Verkehrsunfallaufnahme kann ein Atemalkoholwert von 2,83 Promille bei dem leicht verletzten Radfahrer festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Bereich PK Achim

Einbruch in Keller

Achim. In der Nacht zu Freitag drang ein bislang unbekannter Täter in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Feldstraße ein. Hier wurde von einem angestellten Pedelec der Akku entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Nach Unfall geflüchtet

Achim. In der Nacht zu Samstag bog ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Pkw von der K 23 in die Margarete-Steiff-Allee ab. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte mit mehreren Fahnenmasten eines Baumarktes. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten-Bassen. In der Nacht zu Freitag drangen während der Abwesenheit der Bewohner bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Heckenweg ein. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend mit noch unbekanntem Diebesgut vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Graffiti in der Gemeinde Thedinghausen

Riede und Thedinghausen. In den letzten drei Wochen ist es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti in Riede und Thedinghausen gekommen. So wurden unter anderem die Grundschule Riede, als auch diverse Bushaltestellen mit Farbe beschmiert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 24.07.2026 wurde der Autobahnpolizei in Langwedel kurz nach Mitternacht durch Verkehrsteilnehmer ein PKW auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gemeldet, welcher in starken Schlangenlinien fahrend aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde durch Beamte der Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten bei der 67jährigen Fahrzeugführerin deutlicher Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach der Entnahme der fälligen Blutprobe wurde der Fahrzeugführerin die Weiterfahrt mit ihrem Fahrzeug untersagt.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln In den Abendstunden des 24.07.2026 stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in Zusammenarbeit mit dem Zoll Bremen, auf dem Parkplatz Thünen an der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg einen 22jährigen polnischen Fahrzugführer fest, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben dürfte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte entsprechend positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet ihn auch ein empfindliches Bußgeld.

Bereich Osterholz

Zusammenstoß auf Radweg: Radfahrer leicht verletzt Vollersode. Am Freitagvormittag kam es auf der "Wallhöfener Straße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 60-Jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford beabsichtigte von der "Wallhöfener Straße" nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah sie einen 65-jährigen Fahrradfahrer, der ihr auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Es kam zur Kollision, bei der sich der 65-Jährige leicht verletzte.

Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt Grasberg. Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich "Im Grünen Winkel" / "Speckmannstraße" (K10) zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Fahrerin eines Pkw Renault beabsichtigte, nach rechts auf die Speckmannstraße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 75-jährige Fahrradfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt den linken Gehweg in Richtung Ortskern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte.

Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt Lilienthal. Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte in der Straße "Auf der Koppel" einen 40-jährigen VW-Fahrer. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann lediglich eine montenegrinische Fahrerlaubnis besaß. Da der 40-Jährige bereits seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hätte er sein Dokument umschreiben lassen müssen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

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