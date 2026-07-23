Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachbar überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen++Mit Fahrrad gestürzt++Radfahrerin übersehen++Unfall beim Abbiegen: ein Verletzter++Radfahrer übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Nachbar überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen+ Ottersberg. Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Breslauer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 02:45 Uhr bemerkte ein Nachbar die Täter, woraufhin sie zu Fuß flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei bislang unbekannte Täter das Grundstück und verschafften sich über eine Kellertür gewaltsam Zugang in das Haus. Anschließend durchsuchten sie dieses. Ein Nachbar bemerkte die ungewöhnlichen Bewegungen im Haus. Als dieser nachschaute, flüchteten die Täter. Er informierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Mit Fahrrad gestürzt+ Verden. In der Memelstraße stürzte am Mittwochmorgen eine 61-jährige Radfahrerin alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie auf dem Geh- und Radweg und blickte nach hinten, um auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Dabei geriet sie nach links vom Weg ab und stürzte in die Böschung. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Radfahrerin übersehen+ Verden. Im Bereich der Anschlussstelle Verden-Nord stieß am Mittwochvormittag ein Pkw mit einer Radfahrerin zusammen, sodass sie leicht verletzt wurde. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Peugeot beabsichtigte, von der A27 nach rechts auf die B215 abzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 71 Jahre alte Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall beim Abbiegen: ein Verletzter+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Bremer Heerstraße kam es am Mittwoch, gegen 07.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer und eine 58-jährige BMW-Fahrerin befuhren hintereinander die Ausfahrt der L149 und beabsichtigten, nach rechts in die Bremer Heerstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste der 48-Jährige im Einmündungsbereich anhalten. Die nachfolgende 58-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

+Radfahrer übersehen+ Worpswede. Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Opel wollte am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, von der Osterweder Straße nach rechts in eine Einmündung abbiegen. Beim Abbiegen bemerkte sie einen in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg fahrenden 30-jährigen Radfahrer zu spät. In der Folge stieß sie mit ihm zusammen und er erlitt leichte Verletzungen. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

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