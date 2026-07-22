Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Keller++Feuer in Gartenhaus++Unfall auf der A1 bei Oyten: Motorradfahrer verletzt - Folgeunfall im Rückstau++Gasflasche gerät in Brand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Keller+ Achim. In der Zeit von Montagabend 18 Uhr, bis Dienstagmorgen 07 Uhr, kam es in der Bergstraße zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrparteienhauses. Bislang unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Gemeinschaftskeller und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil. Aus diesem entwendeten sie diverse Spielsachen. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Feuer in Gartenhaus+ Dörverden. Am frühen Mittwochmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Bürgermeister-Fiedler-Ring ein Gartenhaus in Brand. Die Bewohner bemerkten gegen 02 Uhr das Feuer in dem Häuschen und wählten den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen, sodass hauptsächlich das gelagerte Inventar beschädigt wurde. Es wurden Ermittlungen zu dem Brand und der ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall auf der A1 bei Oyten: Motorradfahrer verletzt - Folgeunfall im Rückstau+ Oyten. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Wohnanhänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen war zuvor ein Metallteil auf der Fahrbahn gemeldet worden. Infolge dessen bildete sich stockender Verkehr kurz hinter der Anschlussstelle Oyten, weshalb ein 52 Jahre alter Fahrer eines Wohnwagengespanns abbremsen musste. Ein nachfolgender 63 Jahre alter Motorradfahrer erkannte den bremsenden Wohnanhänger zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Bei der Bremsung blockierte das Vorderrad seines Motorrads, sodass er zu Fall kam. Das Motorrad rutschte anschließend seitlich in den Wohnanhänger. Er erlitt bei dem Sturz nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen und wurde im Verlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen bis etwa 16.30 Uhr gesperrt. Das Motorrad sowie der Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Infolge der Sperrung bildete sich ein Rückstau, in dem es zu einem weiteren Verkehrsunfall kam. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr auf den vorausfahrenden Ford eines 36-jährigen Fahrers auf. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 36-Jährige und ein 40-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Gasflasche gerät in Brand+ Schwanewede. Auf einem Schrottplatz in der Steller Heide kam es am Dienstagmittag zu einem Brandeinsatz für Feuerwehr und Polizei. Ersten Informationen zufolge flexte der Besitzer des Platzes von einer vermeintlich leeren Acetylengasflasche das Ventil ab. Da diese jedoch doch noch Gas enthielt, entwich dauerhaft eine ca. 50 cm große Flamme. Die eingesetzten Feuerwehren kühlten die Flasche herunter und sicherten diese anschließend ordnungsgemäß. Der Besitzer blieb dabei unverletzt.

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