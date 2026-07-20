Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kleiner Flächenbrand in Waldstück++Motorradfahrer wird schwer verletzt++Radfahrer missachtet Vorfahrt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kleiner Flächenbrand in Waldstück+ Dörverden. In einem Waldstück an der Straße Moorweg, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Sonntagmittag zu einem Brand in der Nähe einer Filterstation gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen kleinen Flächenbrand auf einem begrünten Dach der Filterstation fest. Dieser konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand und der ungeklärten Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Motorradfahrer wird schwer verletzt+ Verden. Am Sonntagabend, gegen 19.10 Uhr, kam es auf der Groß Hutberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Informationen zufolge beabsichtigte eine 25-jährige Fahrerin eines Subaru, von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die L203 abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 60-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer missachtet Vorfahrt+ Ritterhude. Auf der Ritterhuder Heerstraße kam es am Sonntag, gegen 19.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Ritterhuder Heerstraße und beabsichtigte, nach links in die Oslebshauser Landstraße abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des auf der Ritterhuder Heerstraße entgegenkommenden Hyundai einer 22-jährigen Fahrerin. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen und der 45-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

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