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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrekturmeldung zu Pressemeldung vom 17.07.2026: +Radfahrerin übersehen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Radfahrerin übersehen+ Lilienthal. Am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, beabsichtigte eine 81 Jahre alte Fahrerin eines Skoda von dem Brauereiweg an einer rot zeigenden Ampel mit Grünpfeil nach rechts auf die Falkenberger Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 62 Jahre alte Pedelecfahrerin. Diese war entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte die 62-Jährige und erlitt leichte Verletzungen, welche vom Rettungsdienst versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Informationen kein Sachschaden. Gegen beide Beteiligte wurden Verfahren aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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