Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: Zweites Video nach schwerem Raub veröffentlicht+
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Landkreis Verden (ots)
+Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: Zweites Video nach schwerem Raub veröffentlicht+
Verden. Am 18.06.2022 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt am Holzmarkt. Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichte der Zentrale Kriminaldienst Verden am 16.06.2026 bereits Fotos und ein Video der bislang unbekannten Täter. Nun wird ergänzend ein weiteres Video veröffentlicht. Darauf ist insbesondere das auffällige Gangbild eines Täters zu erkennen. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können oder das Gangbild wiedererkennen, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.
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Fenja Land
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