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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: Zweites Video nach schwerem Raub veröffentlicht+

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Raub Verden 2022: Täter betreten Toilette, mit auffälligem Gangbild eines Täters Weitere Informationen unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6316528

Landkreis Verden (ots)

+Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: Zweites Video nach schwerem Raub veröffentlicht+

Verden. Am 18.06.2022 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt am Holzmarkt. Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichte der Zentrale Kriminaldienst Verden am 16.06.2026 bereits Fotos und ein Video der bislang unbekannten Täter. Nun wird ergänzend ein weiteres Video veröffentlicht. Darauf ist insbesondere das auffällige Gangbild eines Täters zu erkennen. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können oder das Gangbild wiedererkennen, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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